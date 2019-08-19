المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة تجارة الهيروين فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة حيازة مخدر الهيروين فى المطرية .

البداية تعود بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية معلومات تفيد بقيام علام.ا عاطل مسجل خطر فى قضايا سرقة بالإكراه، وسيد.ع عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارتهما غير المشروعة، وبجمع التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة " 400جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وذلك أثناء استعدادهما لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.