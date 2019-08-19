العدل تفتتح 3 مقار لأبحاث التزييف والتزوير ومعامل كيماوية و طبية فى أكتوبر

كتب إبراهيم قاسم

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن وزارة العدل بصدد افتتاح ثلاثة مقار جديدة لإدارة أبحاث التزيف والتزوير والمعامل الكيماوية والطبية بالقاهرة وأسيوط والغربية، قبل العام القضائى الجديد المزمع انطلاقه مع مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر، إن وزارة العدل تولى اهتمام كبير بتطوير الأجهزة والأداء في قطاع المعامل الطبية المركزية والطب الشرعى، وذلك من خلال افتتاح مقار جديدة للمعامل الطبية والمركزية فى المحافظات.

وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل انتهت من تجديد مقر قسم ابحاث التزييف والتزوير بمنطقة لاظوغلى بالقاهرة، بعد ميكنته وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى الخدمات التى يقدمها القسم.

ويقوم المقر الجديد بفحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدي سلامتها من عدمه، وفحص المحررات المستندية، والتوقيعات الخطية لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم ايضا افتتاح مقر جديد لمعامل الكيماوية بمحافظة أسيوط لتلبية احتياجات المواطنين فى المحافظة، كما سيتم افتتاح معمل طبى لتحليل الـDNA فى طنطا.