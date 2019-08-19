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السفارة الأمريكية تهنئ مصر بفوز منتخب ناشئ اليد بكأس العالم

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:51 م
السفارة الأمريكية تهنئ مصر بفوز منتخب ناشئ اليد بكأس العالم تهنئة السفارة الأمريكية لمصر
كتبت – هناء أبو العز

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هنأت  السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصر على تتويج فريقها لكرة اليد تحت 19 عام بكأس العالم التى أقيمت فى مقدونيا.
 
ونشرت السفارة تقريرًا إخباريًا على صفحتها حمل عنوان " فوز فريق مصر على ألمانيا ليصبح أبطال العالم".
 
يذكر أن منتخب مصر تحت 19 سنة فاز ببطولة العالم لأول مرة بعد هزيمة ألمانيا 32-28 فى المباراة النهائية فى مقدونيا يوم الأحد، كما أصبحوا أول بلد غير أوروبى يحصل على لقب البطولة.
 
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السفارة الأمريكية تهنئ مصر

 


السفارة الامريكية

فيس بوك

بطولة العالم

منتخب مصر

كرة اليد

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