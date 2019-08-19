الرئيس المالى يعزى نـظيره السنغالي في وفاة جاك ضيوف المدير السابق للفاو

كتبت – هناء أبو العز

أعرب الرئيس المالى، إبراهيم بوبكر كيتا، عن حزنه العميق لوفاة جاك ضيوف 81 عامًا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والسفير السنغالى السابق لدى الأمم المتحدة، يوم 17 أغسطس 2019 فى باريس.

وكان الرئيس السنغالى ماكى سال، قد أعلن أنّ مواطنه السياسى والدبلوماسى جاك ضيوف الذى شغل بين 1994 و2011 منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.