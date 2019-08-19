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الرئيس المالى يعزى نـظيره السنغالي في وفاة جاك ضيوف المدير السابق للفاو

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:40 م
الرئيس المالى يعزى نـظيره السنغالي في وفاة جاك ضيوف المدير السابق للفاو جاك ضيوف
كتبت – هناء أبو العز

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أعرب الرئيس المالى، إبراهيم بوبكر كيتا، عن حزنه العميق لوفاة جاك ضيوف 81 عامًا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والسفير السنغالى السابق لدى الأمم المتحدة، يوم 17 أغسطس 2019 فى باريس.

وكان الرئيس السنغالى ماكى سال، قد أعلن أنّ مواطنه السياسى والدبلوماسى جاك ضيوف الذى شغل بين 1994 و2011 منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

جاك ضيوف وُلد في أغسطس 1938 بمدينة سان لوي في شمال السنغال كان دبلوماسياً اشتهر ببراجماتيته وقد توفي في فرنسا بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام السنغالية عن عائلته ،  وترأّس ضيوف المنظمة التابعة للأمم المتحدة طوال 18 عاماً، أي ثلاث ولايات كاملة مدّة كل منها ست سنوات.
 

 


السنغال

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وفاة جاك ضيوف

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