الخدمات الطبية بالداخلية توقع الكشف على 100 مواطن وتقدم لهم العلاج بالمجان

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، حيث قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتم استقبال 100 حالة فى التخصصات المختلفة.
الخدمات الطبية بالداخلية توقع الكشف على 100 مواطن وتقدم لهم العلاج بالمجانالإثنين، 19 أغسطس 2019 01:12 م
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