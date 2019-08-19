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الخدمات الطبية بالداخلية توقع الكشف على 100 مواطن وتقدم لهم العلاج بالمجان

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:12 م
الخدمات الطبية بالداخلية توقع الكشف على 100 مواطن وتقدم لهم العلاج بالمجان قوافل طبية للكشف على المواطنين ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد، الكنائس، الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة، بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على 100 مواطن وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، حيث قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتم استقبال 100 حالة فى التخصصات المختلفة.


قطاع الخدمات الطبية

كشف بالمجان على المواطنين

صرف ادوية بالمجان للمواطنين

الداخلية

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