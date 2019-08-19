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الحكومة البريطانية تعرب عن غضبها حيال تسريب وثيقة تكشف آثار الخروج بلا صفقة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:47 ص
الحكومة البريطانية تعرب عن غضبها حيال تسريب وثيقة تكشف آثار الخروج بلا صفقة بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئاسة الوزراء البريطانية، أعربت عن غضبها إزاء تسرب وثيقة رسمية تتنبأ بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيؤدي إلى نقص في الغذاء والدواء والبنزين، حيث ألقت المصادر فى "داونينج ستريت"  باللوم على وزير سابق عدائي عازم على تخريب رحلة بوريس جونسون لرؤية قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
 
وتقول الوثيقة المسربة ، التي تتناول بالتفصيل الاستعدادات في إطار عملية Yellowhammer ، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو التأخير الشديد لإمدادات الأدوية ونقص بعض الأطعمة الطازجة ، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إذا كان هناك خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
 
وقال إنه ستكون هناك عودة إلى الحدود القاسية في جزيرة أيرلندا قبل فترة طويلة و "انهيار لمدة ثلاثة أشهر" في الموانئ غير القادرة على التعامل مع عمليات الفحص الإضافية. قد تندلع الاحتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، مما يتطلب تدخلًا كبيرًا من الشرطة ، وقد تغلق مصفاتان للنفط ، مع فقدان الآلاف من الوظائف ، وفقًا للوثائق.
 
 
وقال القائمون على الحملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، إن وثيقة مكتب مجلس الوزراء الرسمية أكدت جميع التحذيرات من مخاطر الخروج دون اتفاق. قال توم براك ، النائب الديمقراطي الليبرالي البارز ، إن التسريبات كشفت عن حقيقة أن الخروج بلا صفقة "سيكون له تداعيات زمن الحرب ، ولكن كلها نحن الذين تسببنا فيها بأنفسنا".
 
 وقد استجابت جمعية نقل البضائع (FTA) أيضًا بفزع لفكرة نقص الوقود على وجه الخصوص ، قائلة إن هذه الاحتمالات لم تنقل إليهم من قبل الحكومة.
 
وقالت متحدثة باسم الجمعية "هذه هي المرة الأولى التي تعلم فيها الصناعة عن أي تهديد لإمدادات الوقود - وهو وضع مثير للقلق بشكل خاص ، لأن هذا سيؤثر على حركة البضائع في جميع أنحاء البلاد ، ليس فقط من وإلى أوروبا ، وقد يعرض الوظائف في جميع أنحاء القطاع التي تبقي بريطانيا التداول ".

بريكست

داونينج ستريت

خروج بلا اتفاق

بريطانيا

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