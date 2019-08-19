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التحقيق مع مخرج سينمائى ضبط بحوزته مخدرات أثناء تفتيشه بمطار القاهرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:32 م
التحقيق مع مخرج سينمائى ضبط بحوزته مخدرات أثناء تفتيشه بمطار القاهرة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تباشر نيابة النزهة، التحقيق مع مخرج سينمائى، بعد ضبط بحوزته مواد مخدرة فى مطار القاهرة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، اشتبهت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، فى "خ. ع" مخرج سينمائى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات كبيرة، من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.
 
تم التحفظ على المضبوطات، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 
 

النزهة مطار القاهرة مصلحة الجمارك مخرج سينمائى فى مطار القاهرة

النزهة

مطار القاهرة

مصلحة الجمارك

مخرج سينمائى فى مطار القاهرة

القبض على مخرج سينمائى

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