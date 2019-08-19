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الأمير البريطانى أندرو ينفى أى علاقة له بفضيحة إيبستين الجنسية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:39 م
الأمير البريطانى أندرو ينفى أى علاقة له بفضيحة إيبستين الجنسية الأمير اندرو بصحبة الملكة إليزابيث
رويترز

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قال قصر بكنجهام فى بيان إن الأمير البريطانى أندرو يرفض أى إيحاء بأن له علاقة بالجرائم الجنسية المزعومة التى كان رجل الأعمال جيفرى إيبستين متهما بارتكابها قبل انتحاره.

وانتحر إيبستين فى زنزانته فى سجن بمنهاتن هذا الشهر أثناء انتظاره المحاكمة فى اتهامات بالاتجار بالجنس.

وقال قصر بكنجهام "يشعر دوق يورك بالانزعاج إزاء التقارير الأخيرة عن الجرائم المزعومة لجيفرى إيبستين".

وأضاف القصر "صاحب السمو الملكى يشجب استغلال أى انسان والإيحاء بأنه غض الطرف عن أى تصرف من هذا النوع أو شارك فيه أو شجعه أمر مثير للاشمئزاز".

وكانت وسائل إعلام بريطانية، ومن بينها صحيفة الديلى ميل، قد نشرت صورة تقول إنها تُظهر أندرو، وهو الابن الثانى للملكة إليزابيث، يلوّح مودعا لامرأة من داخل قصر مملوك لإيبتسين فى مانهاتن.

وقالت الصحيفة إن الصورة التقطت فى عام 2010، أى بعد عامين من إقرار إيبستين بالذنب بتهمة الدعارة فى ولاية فلوريدا وجرى تسجيله بأنه معتد جنسى.

 

 

 

 


الأمير أندرو

الملكة إليزابيث

جيفرى إيبستين

قصر بكنجهام

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