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الأمم المتحدة تدعو لحماية 250 ألف امرأة تعملن فى المجال الإنسانى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:43 م
الأمم المتحدة تدعو لحماية 250 ألف امرأة تعملن فى المجال الإنسانى جوتيريش
جنيف (أ ش أ)

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تحتفل منظمة الأمم المتحدة، فى 19 أغسطس من كل عام باليوم العالمى للعمل الإنسانى، وذلك بعد فقدان أرواح 22 من موظفى المنظمة العاملين فى المجال الإنسانى إثر تفجير فى العاصمة العراقية بغداد، وتُخصص المنظمة هذا العام للاحتفاء بالدور الذى تقوم به النساء العاملات فى هذا المجال.

وأشارت المنظمة الدولية- فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن ما يصل إلى 250 ألف امرأة تمثلن حوالى 40% من عدد العاملين فى المجال الإنسانى تعملن لمساعدة المدنيين المحاصرين وسط الأزمات، وكذلك فى الخطوط الأمامية لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، وأيضا من يسارعن بتقديم المساعدة إلى المنكوبين فى مناطق الكوارث.

ودعت الأمم المتحدة إلى توفير الحماية لهؤلاء العاملات فى المجال الإنسانى، مشيرة إلى أنهن يتعرضن لمخاطر عديدة تشمل الاعتداءات الجنسية والاختطاف وغيرهما من أشكال العنف.

وأوضحت أن ما يصل إلى 4500 من العاملين فى المجال الإنسانى من الرجال والنساء منذ عام 2003 قد تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الاختطاف خلال قيامهم بعملهم الإنسانى، وبما يصل معدله إلى خمس هجمات أسبوعيا فى المتوسط.

وفى الوقت الذى أكدت الأمم المتحدة أن النساء يتعرضن وبشكل أكبر لمخاطر متزايدة فى هذا المجال، ناشدت المنظمة القادة حول العالم والأطراف فى النزاعات بالوفاء بالتزامتهم القانونية، وتقديم الحماية للعاملين فى المجال الإنسانى فى كل مكان.

 


اليوم العالمى للعمل الانسانى

الامم المتحده

العمل الانسانى

بغداد

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