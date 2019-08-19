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اعرف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة × 18 معلومة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:45 م
اعرف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة × 18 معلومة طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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استقرار حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء الأرصاد باستمرار الانخفاض فى درجات الحرارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ، حيث سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد .
 
 
وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة ، فى نقاط مبسطة كما يلى:
 
1 – توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية
 
2- الطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد
 
3- توقعات بطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا
 
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
 
5- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية
 
6- الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء
 
7-  تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية 
 
8- درجات الحرارة انخفضت ووصلت لمعدلاتها الطبيعية
 
9- نسب الرطوبة ستقل خلال الـ72 ساعة المقبلة نتيجة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية
 
10- نسب الرطوبة ستتراوح بين 60 و 70 % على القاهرة  و 70 لـ 80% على السواحل الشمالية
 
11- نشاط محدود للرياح على سواحلنا الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، خاصة خلال فترات الليل يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة
 
12-  لا يوجد أية ظواهر جوية سوى الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر
 
13- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة
 
14- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة
 
15- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة
 
16- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة
 
17- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات
 
18- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة
 
 
 
 
 
 
 

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