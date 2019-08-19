اعرف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة × 18 معلومة

استقرار حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء الأرصاد باستمرار الانخفاض فى درجات الحرارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ، حيث سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد .
وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة ، فى نقاط مبسطة كما يلى:
1 – توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية
2- الطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد
3- توقعات بطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد
5- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية
6- الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء
7- تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية
8- درجات الحرارة انخفضت ووصلت لمعدلاتها الطبيعية
9- نسب الرطوبة ستقل خلال الـ72 ساعة المقبلة نتيجة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية
10- نسب الرطوبة ستتراوح بين 60 و 70 % على القاهرة و 70 لـ 80% على السواحل الشمالية
11- نشاط محدود للرياح على سواحلنا الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، خاصة خلال فترات الليل يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة
12- لا يوجد أية ظواهر جوية سوى الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر
13- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة
14- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة
15- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة
16- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة
17- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات
18- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة
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