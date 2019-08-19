اعرف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة × 18 معلومة

كتب محمود راغب

استقرار حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء الأرصاد باستمرار الانخفاض فى درجات الحرارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ، حيث سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد .

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة ، فى نقاط مبسطة كما يلى:

1 – توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية

2- الطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد

3- توقعات بطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية

6- الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء

7- تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية

8- درجات الحرارة انخفضت ووصلت لمعدلاتها الطبيعية

9- نسب الرطوبة ستقل خلال الـ72 ساعة المقبلة نتيجة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية

10- نسب الرطوبة ستتراوح بين 60 و 70 % على القاهرة و 70 لـ 80% على السواحل الشمالية

11- نشاط محدود للرياح على سواحلنا الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، خاصة خلال فترات الليل يقلل من إحساسنا بنسب الرطوبة

12- لا يوجد أية ظواهر جوية سوى الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر

13- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

14- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

15- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة

16- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة

17- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات

18- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة