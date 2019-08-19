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احمى نفسك واعرف طرق انتقال العدوى بفيروس سى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:00 ص
احمى نفسك واعرف طرق انتقال العدوى بفيروس سى انتقال عدوى فيروس سى
كتبت فاطمة خليل

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لا ينتشر فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" بسهولة، مثل فيروسات البرد والأنفلونزا، ولكنه ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بالدم الذي يحمل الفيروس أو عن طريق نقل الدم من مريض بالفيروس إلى شخص سليم، لذا يتم إجراء اختبار قبل إجراء أى تبرع بالدم، لاستبعاد المرضى، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز طرق انتقال العدوى بفيروس سى، وفقًا لموقع "Health".

طرق انتقال العدوى بفيروس سى
 

فيروس سى 1
فيروس سى 

تبادل حقن المخدرات

من بين الطرق الرئيسية التي ينتقل بها الفيروس هى الحقن بالمخدرات، وهذا يمثل 60% من جميع حالات التهاب الكبد الوبائي سى الجديدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، حيث إن متعاطي المخدرات الذين يشاركون الإبر معرضون لخطر كبير لإصابة بفيروس سى.

الجنين عرضة للعدوى من الأم المصابة

يمكن أن ينتشر فيروس التهاب الكبد سى بطرق أخرى أيضًا، حيث يمكن للأمهات المصابات بالفيروس نقله إلى أطفالهن أثناء الولادة، و يصاب بالمرض حوالي أربعة من كل 100 طفلاً يولدون لأمهات مصابات.

 كثيرًا ما تقلق الأمهات المصابات بالتهاب الكبد الوبائي من انتشار الفيروس للرضع عن طريق حليب الأم، ومع ذلك يقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية.

الإبر والأدوات الطبية المستخدمة

يتعرض عمال المختبرات والعاملون فى الطب أيضًا لخطر التعرض للفيروس من خلال الإبر أو "الأدوات الحادة" الأخرى لنقل فيروس التهاب الكبد الوبائي سى.

وخلافًا للفيروس الذي يسبب الإيدز، لا ينتقل فيروس التهاب الكبد الوبائي سى بسهولة من خلال الاتصال الجنسي، حيث تشير الأبحاث إلى أن هناك بعض مخاطر انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، لكنها ضئيلة للغاية.

لا ينتقل الفيروس عن طريق العطس أو السعال أو مشاركة أواني الأكل أو أكواب الشرب، كما أنه لا ينتشر عن طريق الطعام أو الماء أو أي اتصال جسدي مثل المعانقة أو التقبيل.

والخطر الوحيد الذي يتعرض له أفراد الأسرة هو مشاركة الأشياء الشخصية التي قد تنقل الدم من شخص لآخر، وتشمل هذه شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان وأدوات تجميل الأظافر مثل قلامة الأظافر.

 


انتقال عدوى فيروس سى

فيروس سى

طرق انتقال عدوى فيروس سى

التهاب الكبد الوبائى C

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