إزالة 11 حالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالجيزة.. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية بمدن الحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر، بالجيزة، حملات إزالة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالجيزة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بتوجيهات من محافظ الجيزة، والدكتور أنور عيسى مسعود وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات بمدينتى الحوامدية والبدرشين و6 مقابر فى المهد بحوض النجيلة بوردان التابعة لمدينة منشأه القناطر، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدات المحلية.

وقال الدكتور أنور عيسى مسعود وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إن الحملات مستمرة للحفاظ على الرقعه الزراعية ومنع التعدى عليها، وإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد.