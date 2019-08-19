سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة 11 حالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالجيزة.. صور

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:24 م
إزالة 11 حالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالجيزة.. صور إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الأجهزة التنفيذية بمدن الحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر، بالجيزة، حملات إزالة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالجيزة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بتوجيهات من محافظ الجيزة، والدكتور أنور عيسى مسعود وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات بمدينتى الحوامدية والبدرشين و6 مقابر فى المهد بحوض النجيلة بوردان التابعة لمدينة منشأه القناطر، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدات المحلية.

 وقال الدكتور أنور عيسى مسعود وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إن الحملات مستمرة للحفاظ على الرقعه الزراعية ومنع التعدى عليها، وإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد.

 

 

 
إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة (2)
إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة 

إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة (3)
إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة 

إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة (4)
إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة 

إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة (5)
إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة 

إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة (1)
إزالة التعديات على الاراضى الزراعية بالجيزة 

 


الزراعة

الاراضي الزراعية

تعديات الزراعة

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ 130 حالة إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية ببنها وطوخ

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:39 م

صور.. الآثار تزيل التعديات الواقعة على منطقة طاحونة هواء المندرة الأثرية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:12 م

صور ..إزالة 182 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:32 م

صور..إزالة التعديات والعشوائيات وزراعة 100 شجرة أمام مبنى المستشفى الجديدة بأسنا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:55 م

صور.. محافظ سوهاج: إزالة 924 حالة تعدى ضمن الموجة الـ 13

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:48 م

صور .. إزالة تعديات طاحونة المندرة الآثرية بالإسكندرية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

قارئ لأبطال اليد: أحسن جيل شوفته فى حياتى وأتمنى تقديرهم ماديا ومعنويا

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

الصور الأولى لضريح أبوالإخلاص الزرقانى بعد نقله لميدان أبوالعباس بالإسكندرية

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

شاهد: ظاهرة الاحتباس الحرارى تتسبب فى قتل الأسماك بألاسكا

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

صدمة فى الوسط الفنى بعد اعتزال إليسا الغناء.. هاشتاج كلنا إليسا يتصدر "تويتر".. رسائل نجوم الفن يطالبونها بالتراجع عن القرار.. سيرين: "حبيبة الملايين".. منة شلبى: "لا يوجد مثلك".. وأصالة:"نحتاجك بيننا"

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

بالأرقام.. الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بعد توفيق أوضاعها

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

ترحيل المخرج خالد مرعى لقسم النزهه لإيداعه الحبس بتهمة تهريب مخدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة