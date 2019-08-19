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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة 400 ألف من شقة فى الأزبكية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:55 م
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة 400 ألف من شقة فى الأزبكية حبس -ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الأزبكية، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة 400 ألف جنيه من داخل شقة. 

تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من "ر.م "، 43 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، باكتشافها وجود كسر بباب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 400 ألف جنيه من داخلها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى قيام مرتكبى الواقعة باستقلال سيارة أجرة "تاكسى " قيادة "ع. ا.س" 58 سنة سائق بمنطقة مصر القديمة باستدعائه قرر بقيام المتهمان باستقلال السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة.

وبتكثيف التحريات بالمنطقة المشار إليها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من"م.ب"، 32 سنة، عاطل، و"محمد.ا"، 30 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى 392 ألف جنيه من متحصلات الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا إنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها اتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

منطقة الازبكية

سرقة شقة

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