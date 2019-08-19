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ألم المعدة والحمى من علامات الإصابة بالتهاب القولون التقرحى ..اعرف ازاى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:30 م
ألم المعدة والحمى من علامات الإصابة بالتهاب القولون التقرحى ..اعرف ازاى التهاب القولون التقرحى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهاب القولون من الأمراض الشائعة التى تصيب الجهاز الهضمى، حيث يحدث التهاب فى المستقيم والقولون، مما يؤدي إلى آلام في المعدة والإسهال بشكل متكرر، فى هذا التقرير نتعرف على التهاب القولون التقرحى وأعراضه  وعلاجه، وفقاً لموقع Doctor.

والتهاب القولون التقرحي هو التهاب سطحي في الأمعاء الغليظة، وليس بسبب البكتيريا، مما يؤدي إلى تقرح ونزيف، يعاني المريض عادة من فترات متناوبة مع عدم وجود أعراض أو القليل منها، وفترات من آلام المعدة المتكررة والإسهال الممزوج بالقيح والدم والمخاط.

التهاب القولون 1
التهاب القولون 

أعراض التهاب القولون التقرحي
 

يمكن لأعراض التهاب القولون التقرحي أن تختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا لشدة المرض من شخص لآخر، حيث يعاني ربع المرضى فقط من المرض في المستقيم، مما يعني أن الأعراض خفيفة إلى حد ما، وفي ثلث المرضى، يؤثر المرض أيضًا على الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة، في المرضى الباقين، يؤثر التهاب القولون التقرحي على كل الأمعاء الغليظة.

يتميز المرض بفترات من الإسهال، مختلطة مع القيح والدم والمخاط، والتي تتناوب مع فترات قليلة أو معدومة الأعراض، عندما يكون التهاب القولون نشطًاً، غالبًا ما يعاني المريض من آلام خفيفة في المعدة، وأحيانًا تكون حمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

مضاعفات التهاب القولون التقرحي
 

بعض المضاعفات المحتملة لالتهاب القولون التقرحي تشمل:

-التهاب المفاصل والعينين والجلد

-خطر الاصابة بسرطان القولون وسرطان المستقيم ينشأ بعد 10 سنوات من التهاب القولون التقرحي.

- في حالات نادرة، قد يحدث نزيف يهدد الحياة ويسبب ثقب الأمعاء والتهاب تجويف البطن.

علاج التهاب القولون التقرحي
 

إذا تعذر السيطرة على المرض عن طريق العلاج الطبي، فيمكن علاجه عن طريق الاستئصال الجراحي للأمعاء الغليظة والحالات الشديدة قد تتطلب دخول المستشفى.


التهاب القولون التقرحى

التهاب القولون

اعراض التهاب القولون التقرحى

علاج التهاب القولون

اسباب الم البطن

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