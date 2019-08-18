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ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 18 /8/2019 فى مدن ومحافظات الجمهورية

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة اليوم الأحد 18 /8/2019 فى مدن ومحافظات الجمهورية الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 23 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 31

بلطيم 24 31

مطروح 25 30

السلوم 23 30

سيوة 24 37

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 35

نخل 20 33

نويبع 28 33

طابا 26 34

كاترين 18 31

الطور 27 37

شرم الشيخ 32 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 30 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 36

أسيوط 25 38

سوهاج 28 39

قنا 27 38

الأقصر 28 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 29 42

الوادي الجديد 25 41

شلاتين 27 38

أبو رماد 27 36

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 35

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

المدينة 27 42

الرياض 25 41

المنامة 31 37

أبوظبي 33 40

الدوحة 30 42

الكويت 28 46

دمشق 18 36

بيروت 27 31        

عمان 18 30

القدس 20 29

غزة 24 31

بغداد 25 42

مسقط 27 32

صنعاء 14 28

الخرطوم 24 33

طرابلس 22 30

تونس 22 33

الجزائر 22 31

الرباط 18 28

نواكشوط 24 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 30

إسطنبول 18 29

أسلام أباد 24 30

نيودلهي 25 31

جاكرتا 23 31

بكين 20 31

كوالالمبور 24 33

طوكيو 24 33

أثينا 21 30

روما 17 31

باريس 15 24

مدريد 18 36

برلين 16 25

لندن 14 21

مونتريال 18 26

موسكو 14 20

نيويورك 21 28

واشنطن 22 33

 


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