محمد صبح المٌكرم من الرئيس بعيد العلم: قدمت 200 بحث والجائزة تكليلا للكفاح

كتب فريق المحافظات

عبر الدكتور محمد صبح، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، عن سعادته البالغة بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم، وحصوله على جائزة النيل من الطبقة الأولى فى مجال العلوم التكنولوجية عن مجمل أبحاثه العلمية التى تتجاوز 200 بحث، واصفا التكريم بـ"أم الجوائز"، مضيفًا: "فعلى الرغم من حصولى على جوائز عدة إلا أن تلك الجائزة لها مذاقا خاصا وتأتى تكليلا لكفاح وجهد السنوات السابقه منذ عام 1981 حينما بدأت عملى مدرس أمراض باطنة بجامعة المنصورة".

واستطرد صبح حديثه لـ"اليوم السابع" قائلًا: "أرى أن تكريم العلماء يشجع الشباب ليسلكوا مسلك العلماء فى البحث العلمى والاجتهاد والعمل وذلك أساس قوة وتقدم أى دولة، واهتمام الرئيس بالعلماء يعطى دفعة كبيرة للجميع، فانعكاس ذلك على الشباب والجيل الصغير إيجابى، وأنا دائما أؤمن بروح الفريق والعمل الجماعى، وقمت بإجراء أنشطة بجانب الأبحاث العلمية، وذلك للعمل على تخفيض علاج مرضى زراعة الكلى، وقمت بعقد شراكه بين مركز البحوث الطبية مع جامعات داخلية مثل الجامعة الأمريكية وزويل وجامعات خارجية فى ألمانيا جامعتين وجامعتان بأمريكا وأسست جمعية أصدقاء مرضى زراعة الكلى ومركز الطب التجددى للعلاج بالخلايا الجذعية".

وتابع المُكرم من قبل الرئيس السيسي فى عيد العلم قائلا: "اتمنى أن يدرك المجتمع قيمة البحث العلمى فى بقاء وتقدم الامم فالحروب القادمه علمية وبيولوجيه وليست حربية فمن الممكن أن يقوم شاب نابغ فى الكمبيوتر بشل مؤسسات بأكملها ولذا يجب تأهيل الأطفال من الحضانة على المنافسه العلمية فالتعليم بالتلقين طريقة فاشلة."