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فندق للكلاب "قطاع عام".. وجبات وحمام سباحة والليلة بـ50 جنيه "فيديو"

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:43 م
فندق للكلاب "قطاع عام".. وجبات وحمام سباحة والليلة بـ50 جنيه "فيديو" فندق للكلاب قطاع عام
تقرير محمد قاسم

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تتعدد الفنادق الخاصة للكلاب والقطط، والتي تتعدى تكلفة البيات في الليلة الواحدة بها مئات الجنيهات، ولكن هنا في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قسم الفندقة وتحصين الكلاب، التابع لوزارة الزراعة، يستقر واحد من أقدم فنادق الكلاب العامة، حيث يتوفر للكلاب وجبات وحمامات سباحة بسعر لليلة لا يتعدى الـ50 جنيها.

 

يوم كامل قضيناه هنا في فندق الكلاب العام، حيث لن تجد عوامل الإبهار المتوفرة في الفنادق الخاصة، ولكن تظل الخدمة جيدة، وتظل فكر وجود فندق عام للكلاب فكرة ربما لا يعرف عنها الكثيرون شيئا. للمزيد ومشاهدة الفيديو اضغط هنا.

 

فندق كلاب (1)
 

 

فندق كلاب (2)
 

 

فندق كلاب (3)
 
 
فندق كلاب (4)
 

 

فندق كلاب (5)
 

 

فندق كلاب (6)
 

فندق الكلاب

الكلاب فندق

فندق للكلاب

فندق عام للكلاب

تربية الكلاب

تدريب الكلاب

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