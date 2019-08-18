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"رويترز" تبرز صورا لأعمال ترميم قصر البارون فى مصر الجديدة

الأحد، 18 أغسطس 2019 05:47 م
"رويترز" تبرز صورا لأعمال ترميم قصر البارون فى مصر الجديدة أعمال ترميم قصر البارون
كتب وكالات

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أبرزت وكالة "رويترز" أعمال ترميم قصر البارون فى مصر الجديدة حيث تضع الوزارة اللمسات الأخيرة على قصر البارون تمهيداً لافتتاحه أمام الجمهور قبيل نهاية العام الحالى، وذلك بعدما أنهت الوزارة نحو 90 %  من أعمال الترميم، حيث تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش، البدء فى أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنيه، وتخطط الوزارة لتحوله إلى مركز توثيق أثرى بعد افتتاحه المزمع فى نوفمبر المقبل.

وأعلن وزير الآثار، عن انتهاء أعمال ترميم قصر البارون خلال 90 يوم من الآن، ووصلت نسبة انتهاء العمل حاليا  إلى  90%، وأوضح الدكتور خالد العنانى، أنه تم تقديم عروض تجارية لوزارة الآثار باستغلال القصر تجاريا، لكن نرى أن طبيعته الأثرية يجب أن تكون إشعاعا للثقافة.

أحد العمال داخل القصر
أحد العمال داخل القصر

 

احد العمال
احد العمال

 

أعمال الترميم
أعمال الترميم

 

جانب من أعمال الترميم
جانب من أعمال الترميم

 

جانب من الترميم
جانب من الترميم

 

جانب من قصر البارون
جانب من قصر البارون

 

قصر البارون من الخارج
قصر البارون من الخارج

 

قصر البارون
قصر البارون

 


رويترز

أعمال ترميم قصر البارون

قصر البارون

مصر الجديدة

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