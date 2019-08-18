دراسة: 50% من مرضى الضغط الشباب لا يهتمون بتناول العلاج

كتب بيتر إبراهيم

وجدت دراسة جديدة أن أكثر من نصف المرضى الأصغر سناً - الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا – والذين يعانون من ضغط الدم المرتفع يتوقفون عن تناول العلاج في غضون بضعة أشهرأولا يأخذونه كما هو موصوف.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HEalthDayNews"، حذر مؤلفي الدراسة من أن وقف العلاج يمكن أن يكون خطيراً ، حتى بالنسبة إلى الشباب نسبياً.

وأوضح الدكتور "جابرييل تاجيو" أستاذ مساعد بجامعة تيمبل فى فيلاديفيا: "إن ضغط دم المرتفع بعض الشيء لمدة 10 أو 20 عامًا ، يتسبب في الكثير من الأضرار التي تلحق بجهاز الأوعية الدموية".

وحوالي 100 مليون من البالغين الأمريكيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والعدد آخذ في الارتفاع.

وفي الدراسة الجديدة، تتبع الباحثون معدل أدوية ضغط الدم الصادرة لأكثر من 370 ألف مريض تقل أعمارهم عن 65، وكان جميع المرضى لديهم تأمين خاص.

ووجد الباحثون أن 23.5 ٪ من المرضى توقفوا عن تناول الأدوية في غضون الأشهر التسعة الأولى، والباقيين 40٪ منهم لديهم "التزام منخفض" – 36.5% التزموا بتناول الأدوية.

بشكل عام، فإن أكثر من نصف المرضى (54٪) إما لم يتناولوا الأدوية أو توقفوا عن استخدامها ، وفقًا للدراسة التي نشرت مؤخرًا في مجلة Hypertension .

وأضاف الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض بدون أعراض إلى حد كبير، ولا يشعر بالضرورة بتحسن عندما يتناول الدواء الخافض لضغط الدم، وفي بعض الحالات، يشعرون أنه أسوأ.