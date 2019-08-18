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تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:12 م
تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة إلي المتهمين، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين،  ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد،  بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 

 


تجديد حبس 3 متهمين

انضمام لجماعة

نشر أخبار كاذبة

حيازة منشورات

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