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بيع "مهر" إنجليزى فى عمر الـ 18 شهر بـ 800 ألف يورو بفرنسا

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:31 م
بيع "مهر" إنجليزى فى عمر الـ 18 شهر بـ 800 ألف يورو بفرنسا جاليليو الحصان الأب
محمد عبد المجيد

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بيع مهر إنجليزى أصيل فى شهره الثامن عشر بسعر 800 ألف يورو، فى مدينة نورماندى غربى فرنسا، أمس السبت، فى أولى أيام مزادات أغسطس، على خيول ستستخدم لاحقا فى سباقات، بحسب ما أفادت شركة "أركانا" القائمة على تنظيم هذا الحدث.
 
و وفقا لموقع "سكاى نيوز"، يأتى هذا المهر الذكر من إسطبلات إتريان "منطقة كالفادوس غرب فرنسا"، وهو ثمرة تزاوج بين فحل الخيل "جاليليو"، الذى يعدّ من أفضل الأصناف فى العالم، والفرس "شتيب أماك"، وقد اشتراه صندوق الاستثمار "فينيكس ثوروبريد"، والسمسار درموت فارينغتون.
 
وبيع حصان آخر بعد ظهر أمس السبت، فى مقابل 750 ألف يورو، فى إطار هذا المزاد الذى يشمل حوالى 79 خيلا وقد انطلق بعد ظهر السبت فى دوفيل، وتتواصل المزايدات على الخيول يومى الأحد والاثنين.
 
وقد بيع أغلى خيل عام 2018 فى مقابل 1.4 مليون يورو، وهو ذكر أتى من مزرعة "موتيراى كونساينمنت" فى منطقة كالفادوس، نتيجة تزاوج الفحل الشهير "دوبايى" و"جاست ذى جادج" التى تعتبر ملكة الخيول الأصيلة.
 
 

مهر انجليزى

بيع مهر انجليزى

فرنسا

سباقات الخيول

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