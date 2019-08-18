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اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:29 م
اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها إطلاق حملة قومية للتوعية بالأخطاء الدوائية، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء فى عيد العلم، وكواليس إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي، وغيرها من الموضوعات المهمة.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا
 

الرئيس يعيد الاعتبار لـ "عيد العلم".. ويكرم 18 من الحاصلين على جوائز الدولة.. تكريم "علماء مصر".. السيسى: نسعى لتطوير المنظومة التعليمية وربطها بمتطلبات المجتمع وسوق العمل وتخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة

 
إطلاق حملة قومية للتوعية بالأخطاء الدوائية.. مصر تحارب فوضى الدواء.. توعية المواطنين بمخاطر تناول أدوية دون استشارة طبية.. ومركز المعلومات الدوائية يخصص خطا ساخنا
 

أعمال وخطوات "المنفعة العامة" فى المحافظات.. مشروعات إنقاذ أهل مصر.. تطهير "كتشنر" ينقذ أهالى 3 محافظات من التلوث.. والكبارى والطرق تهزم "إهدار الوقت" فى كفر الشيخ

 
"التحرير" على "خارطة التطوير".. الرئيس يوجه بإخلاء القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية فى 2020 .. و"مدبولى" يُكلف بتطوير الميدان ضمن جهود تطوير المحافظة
 

منصة رابعة للتخريب والتحريض والتطرف.. للسنة السادسة على التوالى.. سقوط فيلم رابعة فى شباك التذاكر

 
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