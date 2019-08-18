اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها إطلاق حملة قومية للتوعية بالأخطاء الدوائية، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء فى عيد العلم، وكواليس إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي، وغيرها من الموضوعات المهمة.

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