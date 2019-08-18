القبض على عاطلين سرقا 400 ألف جنيه من داخل شقة بالأزبكية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن ، القبض على عاطلين لسرقتهما 400 ألف جنيه من داخل شقة بالأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من "ر.م "، 43 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، باكتشافها وجود كسر بباب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 400 ألف جنيه من داخلها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل الى قيام مرتكبي الواقعة باستقلال سيارة أجرة "تاكسي " قيادة "ع. ا .س" 58 سنة سائق بمنطقة مصر القديمة باستدعائه قرر بقيام المتهمان باستقلال السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة.

وبتكثيف التحريات بالمنطقة المشار إليها أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة، كلا من"م .ب" ، 32 سنة، عاطل ، و"محمد.ا"، 30 سنة، عاطل ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما و تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي 392 ألف جنيه من متحصلات الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وأضافا إنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها اتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى وتولت النيابة العامة التحقيق.