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التموين: 12 معياراً لخروج المواطن من منظمومة الدعم ..منها امتلاك سيارة حديثة

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:16 م
التموين: 12 معياراً لخروج المواطن من منظمومة الدعم ..منها امتلاك سيارة حديثة أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها 12 معيار لخروج المواطن من دعم بطاقات التموين منها ملكية سيارة حديثة ، والبطاقة الضريبية .

وأوضح عشماوى ، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المواطن الذى يستهلاك 1000 كيلو وات كهرباء شهريا ، سيخرج من منظومة الدعم ،  مؤكدا أن  المواطن يحصل على 50 جنيه سلع تموينية وكذلك 75 جنيه دعم خبز شهريا، والدولة تدعم التموين 74 مليار جنيه، ولم يتم المساس بدعم الخبز حتى الآن، مضيفا أن هناك نصف مليون متظلم على التنقية من البطاقات ومازال البت فيها جاريا . 

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ، الى أنه سيتم غدا وضح جحر الأساس لأول منطقة لوجيستية فى الصعيد بمحافظة قنا على مساحة 100 فدان بتكلفة 15 مليار جنيه، مشيرا الى أن الوزارة لديها 18 مشروع فى 11 محافظة بتكلفة 50 مليار جنيه، ويوجد بالدولة 28 سوق جملة، منها 8 أسواق جملة منظمة والباقى غير منظم .

 


التموين

تنقية بطاقات التموين

الحياة اليوم

الحياة

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