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5 عوامل تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الكلى وطرق الوقاية منها

السبت، 17 أغسطس 2019 03:00 م
5 عوامل تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الكلى وطرق الوقاية منها التهاب الكلى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الكلى هى المسئولة عن تنظيف الجسم والتخلص من السموم والجراثيم، فهى من أهم الاعضاء فى جسم الانسان ولكن عندما تتعرض  لالتهابات ومشاكل يؤثر ذلك على عملها ويسبب مشاكل عديدة على صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكلى ومنها:

التهاب الكلى
التهاب الكلى

1:النساء أكثر عرضا للإصابة بالتهاب الكلى، لأن مجرى  البول عند النساء أقصر من الرجال مما يجعل انتقال البكتيريا من خارج الجسم إلى المثانة أسهل.

2: انسداد الجهاز البولى، يقلل من القدرة على تدفق البول وعدم القدرة على تفريغ المثانة،أو تضخم غدة البروستاتا وبالتالى التهاب شديد للكلى.

3:ضعف الجهاز المناعى يسبب التهاب الكلى وقد يكون ذلك نتيجة الاصابة بمرض السكر أو فيروس نقص المناعة البشرية والاثار الجانبية لبعض الأدوية.

4:تلف الاعصاب حول المثانة، يسبب التهاب الكلى .

5:استخدام القسطرة البولية لفترات طويلة يزيد من خطر الاصابة بالتهاب الكلى.

وللوقاية من التهاب الكلى ينصح باتباع بعض النصائح وهىك
 

1: الاكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه، حيث انها تعمل على ازالة البكتيريا من الجسم.

2:ينصح بالتبول عند الحاجة فورا، لأن تأخير التبول يسبب التهاب الكلى ومشاكل فى المثانة.

3:ينصح بتفريغ المثانة بعد الجماع للوقاية من الالتهابات والمشاكل.

4:الاهتمام بتنظيف وتجفيف المنطقة الحساسة.

 

 

 

 


التهاب الكلى

الكلى

التهابات

اسباب التهاب الكلى

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