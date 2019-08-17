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وزير بلجيكى: صيد الأسماك بالكهرباء محظور لدينا وسيتم حظره بأوروبا بحلول 2021

السبت، 17 أغسطس 2019 01:09 م
وزير بلجيكى: صيد الأسماك بالكهرباء محظور لدينا وسيتم حظره بأوروبا بحلول 2021 أسماك - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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قال وزير الزراعة الفلمنكى (إقليم فلاندرز البلجيكى) كوين فان دن هوفيل، أن الصيد الكهربائى محظور الآن فى المياه البلجيكية، وسيتم حظر هذه الممارسة فى جميع المياه الأوروبية فى عام 2021.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، يتم الصيد الكهربائى بتجهيز الشباك بأقطاب كهربائية ترسل شحنات صاعقة إلى القاع، فتؤدى إلى شل السمك ورميه بعيدا عن الرمال وداخل الشباك.

وتم حظر الصيد الكهربائى فى أوروبا منذ عام 1998، لكن المفوضية الأوروبية سمحت بممارسته منذ عام 2006 فى ظل نظام استثنائى.

ووفقا لوزير الزراعة الفلمنكى سيتم حظر هذه الممارسة بشكل دائم على النطاق القارة الاوروبية اعتبارًا من 1 يوليو 2021، ويمكن لكل دولة التصديق على هذا الحظر اعتبارًا من 14 أغسطس من هذا العام،وهذا ما فعلته فرنسا و بلجيكا،و يجب على السلطات تقديم المزيد من المعلومات حول هذا الأسبوع المقبل.

ويختم الوزير يحظر الصيد الكهربائى فى المياه الخاضعة للسيادة الفرنسية والبلجيكية، على بعد 12 ميلاً بحرياً (22.2 كم قبالة الساحل).


بلجيكا

صيد السمك بالكهرباء

اخبار العالم

الصيد الكهربائى

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