وزير الداخلية الإيطالى: دفاعى عن حدود وأمن بلادى ليس هوسا

كتب: أحمد علوى

دافع وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى مجدداً عن وجهة نظره وسياسته تجاه ملف الهجرة فى بلاده، وذلك رداً على مقال لرئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى والذى قال فيه إنه "مهووس بسياسة الموانئ المغلقة".

وقال سالفينى، " إن الدفاع عن الحدود والأمن والكرامة والشرف لبلدى ليس هوسًا، بل هى مهمتى.. وأعتقد أنى أثبت ذلك خلال 14 شهرا من الحكم".

وكان وزير الداخلية الايطالى قد جدد رفضه السماح لسفينة (أوبن آرمز) بالرسو فى ميناء لامبيدوزا لإنزال الـ147 مهاجرا العالقين على متنها، وقال خلال مؤتمر صحفى، ردا على رئيس الوزراء الذى راسله بشأنها "إنها سفينة أجنبية فى مياه دولية لا نفهم العلاقة التى تربطها بإيطاليا. وبأى صفة تطلب من السلطات الإيطالية أن تتدخل؟".

وأضاف "بهدوء وبدون ضجيج سمحنا بإنزال من هم فى حوجة، بدون رسائل وبدون أن يطلب منى أحد، أنزلنا، بناء على تعليماتى الشخصية، طفلين كانا فى وضع صعب واضح وحقيقي".