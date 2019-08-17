سوبر كورة
Ads
السبت، 17 أغسطس 2019 03:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الإيطالى: دفاعى عن حدود وأمن بلادى ليس هوسا

السبت، 17 أغسطس 2019 11:08 ص
وزير الداخلية الإيطالى: دفاعى عن حدود وأمن بلادى ليس هوسا سالفينى
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دافع وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى مجدداً عن وجهة نظره وسياسته تجاه ملف الهجرة فى بلاده، وذلك رداً على مقال لرئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى والذى قال فيه إنه "مهووس بسياسة الموانئ المغلقة".

 

وقال سالفينى، " إن الدفاع عن الحدود والأمن والكرامة والشرف لبلدى ليس هوسًا، بل هى مهمتى.. وأعتقد أنى أثبت ذلك خلال 14 شهرا من الحكم".

 

وكان وزير الداخلية الايطالى قد جدد رفضه السماح لسفينة (أوبن آرمز) بالرسو فى ميناء  لامبيدوزا لإنزال الـ147 مهاجرا العالقين على متنها، وقال خلال مؤتمر صحفى، ردا على رئيس الوزراء الذى راسله بشأنها "إنها سفينة أجنبية فى مياه دولية لا نفهم العلاقة التى تربطها بإيطاليا. وبأى صفة تطلب من السلطات الإيطالية أن تتدخل؟".

 

وأضاف "بهدوء وبدون ضجيج سمحنا بإنزال من هم فى حوجة، بدون رسائل وبدون أن يطلب منى أحد، أنزلنا، بناء على تعليماتى الشخصية، طفلين كانا فى وضع صعب واضح وحقيقي".

 


ايطاليا

المهاجرين فى ايطاليا

وزير الداخلية الايطالى

الهجرة

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة الخضراوات تتوقع هبوط الأسعار 20% بعد افتتاح الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

شعبة الخضراوات تتوقع هبوط الأسعار 20% بعد افتتاح الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن صدام الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن صدام الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر الليلة

روسيا تدرس تقليص أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعيا فقط

روسيا تدرس تقليص أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعيا فقط

التعليم العالى: 40 ألف طالب وطالبة سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 40 ألف طالب وطالبة سجلوا فى تنسيق الشهادات الفنية

محافظ الإسكندرية لـ"اليوم السابع": إجراءات فورية لتنفيذ توجيهات الرئيس

محافظ الإسكندرية لـ"اليوم السابع": إجراءات فورية لتنفيذ توجيهات الرئيس

افتتاح الرئيس السيسى مشروع الصوب الزراعية فى كاريكاتير اليوم السابع

افتتاح الرئيس السيسى مشروع الصوب الزراعية فى كاريكاتير اليوم السابع

جامعة القاهرة تغرد منفردة بين الـ 400 جامعة الأولى عالميًا.. تتقدم 100 مركز بأقوى تصنيف عالمى للجامعات.. أقرب جامعة مصرية لها بعد 400 مركز.. و"الخشت": تقدمنا بتصنيف شنغهاى لم يأتِ عبثًا

جامعة القاهرة تغرد منفردة بين الـ 400 جامعة الأولى عالميًا.. تتقدم 100 مركز بأقوى تصنيف عالمى للجامعات.. أقرب جامعة مصرية لها بعد 400 مركز.. و"الخشت": تقدمنا بتصنيف شنغهاى لم يأتِ عبثًا

صور.. عمارة شاهقة الارتفاع تهدد بكارثة جديدة فى الإسكندرية.. أهالى محرم بك يصرخون: حياتنا فى خطر والعقار أثر على منازلنا ويهددها بالانهيار.. والحى: صدر له قرار إزالة لبناء 5 أدوار مخالفة والتنفيذ مسألة وقت

صور.. عمارة شاهقة الارتفاع تهدد بكارثة جديدة فى الإسكندرية.. أهالى محرم بك يصرخون: حياتنا فى خطر والعقار أثر على منازلنا ويهددها بالانهيار.. والحى: صدر له قرار إزالة لبناء 5 أدوار مخالفة والتنفيذ مسألة وقت

ميتشو لصحف جنوب أفريقيا: لم أوافق على تدريب الزمالك و"اللى عاوزنى يدفع"

ميتشو لصحف جنوب أفريقيا: لم أوافق على تدريب الزمالك و"اللى عاوزنى يدفع"

فيديو وصور.. السياحة العلاجية تنعش واحة سيوة صيفاً.. أغسطس أنسب وقت للعلاج بالدفن فى الرمال الساخنة.. مصريون وعرب وأجانب يزورون الواحة للاستشفاء.. وإقبال على حمامات الرمال بجبل الدكرور للعلاج من أمراض العظام

فيديو وصور.. السياحة العلاجية تنعش واحة سيوة صيفاً.. أغسطس أنسب وقت للعلاج بالدفن فى الرمال الساخنة.. مصريون وعرب وأجانب يزورون الواحة للاستشفاء.. وإقبال على حمامات الرمال بجبل الدكرور للعلاج من أمراض العظام

الأهلى يختار استاد القاهرة لمبارياته بالدورى واتحاد الكرة يطلب تحديد بديل

الأهلى يختار استاد القاهرة لمبارياته بالدورى واتحاد الكرة يطلب تحديد بديل

فى عيد ميلاده الـ44.. اعرف كريم عبد العزيز بيتابع مين على إنستجرام

فى عيد ميلاده الـ44.. اعرف كريم عبد العزيز بيتابع مين على إنستجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة