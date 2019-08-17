نائب محافظ يحذر من اتجاه لندن للخروج دون صفقة حال استمرار انقسامات الأحزاب

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أوليفر ليتوين، نائب بارز فى حزب "المحافظين" قوله أن عدم قدرة التحالف الحزبى على الموافقة على خطة لوقف خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، يزيد من احتمالية خروج المملكة المتحدة بلا صفقة بحلول 31 أكتوبر المقبل.

وأوضح ليتوين أن هناك طرقًا "مختلفة" لربط يد رئيس الوزراء بنجاح - لكنه "لم يكن متفائلًا " بأن النواب سيستقرون على طريق يتبعونه معا.

قال السير أوليفر "لا أرى اتفاقا فى الأفق"، معترفًا بوجود "تفضيلات أولية مختلفة" بين أعضاء البرلمان والعديد من الأحزاب المختلفة.

واعتبرت "الإندبندنت" أن تعليق السير أوليفر يرفع الغطاء عن خلافات شديدة وراء الكواليس، بعد أسبوع اشتبك فيه زعماء الأحزاب علنًا أيضًا حول من يجب أن يكون رئيس وزراء انتقالى، إذا تم إسقاط جونسون.

واستبعد السير أوليفر أيضًا التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء إذا وصل جيريمى كوربين إلى "داونينج ستريت".

وبدلًا من ذلك، شدد النائب المحافظ والذى كان مؤيدا لصفقة تيريزا ماى الفاشلة - على ضرورة وصول النواب إلى توافق فى الآراء حول "ماهية اللعبة النهائية".