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مقتل أربعة أشخاص بينهم مسؤول سياسى فى هجوم مسلح بإقليم بلوشستان الباكستانى

السبت، 17 أغسطس 2019 07:24 م
مقتل أربعة أشخاص بينهم مسؤول سياسى فى هجوم مسلح بإقليم بلوشستان الباكستانى الشرطة الباكستانية - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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لقى أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم مسؤول سياسى، بهجوم مسلح نفذه مجهولون، اليوم السبت، فى إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكب "أمان الله زركزئى" وهو زعيم قبلى محلى وقيادى فى حزب "بلوشستان الوطنى" ما أدى إلى مقتله وحفيده واثنين من حراسه.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بجمع الأدلة، مشيرة إلى أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم نجحوا فى الفرار من الموقع، ولم تعلن أى جهة المسؤولية حتى الآن.

من جانبه، دان زعيم حزب بلوشستان الوطنى سردار أختير مينغل مقتل أمان الله زركزيئ" واصفاً ذلك بالعمل الارهابى الجبان.

ويعد حزب بلوشستان الوطنى من الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم الذى يقوده رئيس الوزراء عمران خان.

 


باكستان

بلوشستان

هجوم مسلح

اقليم بلوشستان

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