مدير شركة إسبانية دولية: مصر ستكون مصدرا دوليا لإمداد العديد من البلدان بالغذاء

كتب زكى القاضى

أكد خوسيه أنطونيو مورالس مدير عام شركة روفيبا الأسبانية، أن مصر ستكون مصدراً دولياً و مستقراً ومأمناً لإمداد العديد من البلدان بالغذاء، خاصة أن العالم يتعرض لتغيرات مناخية شديدة وندرة فى المياه.

وأوضح مدير الشركة الدولية، خلال كلمته اليوم فى حفل افتتاح الصوب الزراعية، بحضور الرئيس السيسى، أن شركة روفيبا تعمل بشكل مباشر و غير مباشر مع أكثر من 60 شركة فى مجال الصوبات الزراعية، موزعة فى أكثر من 8 دول أوروبية وحالياً، وأنه دون أى شك، يمكننا القول أن مشروع مصر هو أهم مشروع والأول عالمياً فى مجال صناعة الصوبات الزراعية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شهد اليوم، افتتاح المرحلة الثانية من المشروع القومى للصوب الزراعية، والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية فى مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية، ويأتى تأكيداً على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.