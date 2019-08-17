الرئيسية أخبار عالمية عودة أجهزة الكمبيوتر للعمل بعد عطل فى مطارات أمريكية السبت، 17 أغسطس 2019 02:04 ص مطار واشنطن رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عادت للعمل بعد أن أدى عطل في أنظمة إدارة الجمارك وحماية الحدود امس الجمعة إلى تأخر آلاف المسافرين في مطارات أمريكية. مصلحة الجمارك امريكا مطار حماية الحدود مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أمريكا وبريطانيا تناقشان إتفاقا تجاريا جزئيا قد يبدأ سريانه أول نوفمبر الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 07:59 م أمريكا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 06:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره 5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. تعرف على محظورات وضوابط الامتحان × 8 معلومات إيداع المذكرات والدفاع إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.. تعرف على التفاصيل أبرز 10 تشريعات ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس قبل بدء العام الدراسى الجديد.. 5 تحذيرات من التعليم للمدارس الخاصة المزيد من Trending Plus
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