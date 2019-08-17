عودة أجهزة الكمبيوتر للعمل بعد عطل فى مطارات أمريكية

رويترز

قالت مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عادت للعمل بعد أن أدى عطل في أنظمة إدارة الجمارك وحماية الحدود امس الجمعة إلى تأخر آلاف المسافرين في مطارات أمريكية.