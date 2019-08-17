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المجلس العسكرى السودانى يُكرم لجنة الوساطة الأفريقية

السبت، 17 أغسطس 2019 05:00 م
المجلس العسكرى السودانى يُكرم لجنة الوساطة الأفريقية عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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كرم المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان لجنة الوساطة الأفريقية التى أنجزت اتفاق نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وذلك خلال الاحتفال الرسمى بتوقيع وثائق ترتيبات تشكيل السلطة الانتقالية اليوم السبت.

وأصدر رئيس المجلس العسكرى عبد الفتاح البرهان قرارا بمنح لجنة الوساطة أوسمة سودانية رفيعة، تقديرا لجهودهم فى تقريب وجهات النظر بين القوى السودانية، وعرفانا لخدماتهم الجليلة من أجل خدمة الشعب السوداني.

ومنح البرهان وسام الجمهورية من الطبقة الأولى إلى رئيس لجنة الوساطة السفير محمد الحسن ولد لبات مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير محمود درير مبعوث أثيوبيا.

كما منح وسام النيلين من الطبقة الأولى إلى سفير أثيوبيا فى السودان شفراو جارسو تدتشا، ومدير مكتب الاتحاد الأفريقى عضو لجنة التفاوض محمد على بلعيش.

 


المجلس العسكرى السودانى

السودان

أخبار السودان

لجنة الوساطة الأفريقية

مصطفى مدبولى

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