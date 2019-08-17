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"العش الفارغ" متلازمة تصيب الأبوين بالاكتئاب بعد غياب أصغر الأبناء

السبت، 17 أغسطس 2019 09:00 ص
"العش الفارغ" متلازمة تصيب الأبوين بالاكتئاب بعد غياب أصغر الأبناء الابن الاصغر ـ ارشيفية
كتبت هند عادل

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تربط الأبوين علاقة من نوع خاص مع ابنهما الصغير أو آخر العنقود كما يقال،  وفكرة انتقاله من المنزل وبدء حياته الخاصة أمر يسبب حالة من القلق والفزع لدى الأبوين ويصيبهما بحالة نفسية سيئة قد تصل إلى الاكتئاب. 
 
ووفقا لموقع "مايو كلينك" فإنه عندما يبدأ الابن الأصغر فى اتخاذ خطواته لمغادرة منزل أبويه للانطلاق فى حياته الخاصة تسيطر مشاعر مختلطة على أبويه، وتسمى تلك الحالة علميا باسم "متلازمة العش الفارغ"، وهى ظاهرة يعاني فيها الآباء من الشعور بالحزن والفقدان عند مغادرة آخر ابن للمنزل.
 
وبالرغم من أن تشجيع الآباء لأبنائهم دائما بأن يصبحوا مستقلين، يمكن أن تكون تجربة المغادرة مؤلمة، فهناك آباء يجدون صعوبة في عدم وجود الأبناء الذين يحتاجون إلى رعايتهم فجأة في المنزل. 
 
وكشفت العديد من الأبحاث أن الأبوين اللذين يعانيان من متلازمة العش الفارغ يواجهان إحساسا سيئا بالحرمان مما قد يجعلهما عرضة للاكتئاب والخلافات الزوجية.
 
ويجب على الأبوين تخطى هذه الحالة النفسية السيئة بعده طرق أهمها التعايش مع الوقت و تجنب مقارنة الجدول الزمني للأبناء مع المواقف التي تتعرض لها أو توقعاتك تجاهه، ويجب الحفاظ على التواصل مع الآخرين والأبناء الآخرين من خلال  الزيارات أو المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات النصية أو المرئية.
 

وفاة الابن الاصغر

متلازمة العش الفارغ

غياب اصغر الابناء

الاكتئاب

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