البيت الأبيض: محادثات السلام الأفغانية مستمرة

رويترز

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي امس الجمعة لمناقشة محادثات السلام في أفغانستان وإن الاجتماع جرى "بشكل جيد للغاية والمفاوضات مستمرة".