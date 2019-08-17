الرئيسية أخبار عالمية البيت الأبيض: محادثات السلام الأفغانية مستمرة السبت، 17 أغسطس 2019 03:00 ص دونالد ترامب رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع فريقه للأمن القومي امس الجمعة لمناقشة محادثات السلام في أفغانستان وإن الاجتماع جرى "بشكل جيد للغاية والمفاوضات مستمرة". دونالد ترامب أفغانستان محادثات السلام البيت الأبيض مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ترودو يناقش مع ترامب هاتفيا الأوضاع فى هونج كونج والعلاقة مع الصين السبت، 17 أغسطس 2019 01:18 ص ترامب يجتمع مع مستشاريه لبحث خطة السلام فى أفغانستان الجمعة، 16 أغسطس 2019 09:53 م الصحف العالمية اليوم: تمسك ترامب بالحرب التجارية مع الصين يضغط على الاحتياطى الفيدرالى.. إنشاء أول غابة عمودية فى أفريقيا بمصر.. عميل سابق بـFBI: مكتب التحقيقات بإمكانه محاربة عنف اليمين لكنه لا يريد ذلك الجمعة، 16 أغسطس 2019 02:10 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات وأمن الدولة الخاصة بمعاقبة الأحداث بعد مرور 59 عاما على إنشائه.. السد العالى مازال شبابا و"الرى" تجرى أعمالا لتطويره 5 مواد فى قانون المحاكم الاقتصادية تحدد دور القاضى بتحضير الدعوى والوساطة خطوة بخطوة.. إزاى تبعت شكوتك على تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك للحبس والغرامة تأكيداً لـ"اليوم السابع".. مرتضى منصور يعلن تعيين "ميتشو" مديراً فنياً للزمالك زحل يزين ليالى المساء ويظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية حتى نهاية أغسطس جريمة تاريخية للإخوان.. تورط الجماعة فى حادث المنشية للسيطرة على الحكم لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. تعرف على محظورات وضوابط الامتحان × 8 معلومات إيداع المذكرات والدفاع إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية.. تعرف على التفاصيل أبرز 10 تشريعات ينتظر البرلمان حسمها فى دور الانعقاد الخامس قبل بدء العام الدراسى الجديد.. 5 تحذيرات من التعليم للمدارس الخاصة المزيد من Trending Plus
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