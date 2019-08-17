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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 17 أغسطس 2019 07:46 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، منها التفاصيل الكاملة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية، وإصدار الرئيس السيسي 3 قرارات مهمة بخصوص قناة السويس

1
 

3 قرارات للسيسى.. الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس.. ويحيى زكى رئيسا للمنطقة الاقتصادية

 

2
 

السيسي يفتتح 1300 صوبة زراعية على 10 آلف فدان بقاعدة محمد نجيب.. توفر 15 ألف وظيفة

 

3
 

مدبولى نيابة عن الرئيس بمراسم توقيع الوثيقة الدستورية السودانية: مصر دائمًا سند لأشقائها بالسودان

 

4
 

جامعة القاهرة بين الـ 400 جامعة الأولى عالميًا وتتقدم 100 مركز بأقوى تصنيف عالمى للجامعات

5
 

"الإخوان" يكفرون الممتنعين عن دعمهم بانتخابات تونس.. حركة النهضة تعتبر الرافضين لها خارج الإسلام

 

6
 

غموض حول إصابة العشرات بمرض مرتبط بالسجائر الإلكترونية بـ14 ولاية أمريكية

7
 

روسيا تدرس تقليص أيام العمل إلى 4 أيام أسبوعيا فقط

 

8
 

"الأرصاد": غدًا طقس مائل للحرارة رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

 

9
 

حبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوى شهرا لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

 

10
 

لاسارتي يتسلح بـ5 لاعبين أمام بيراميدز فى دور الـ16 بكأس مصر.. وديسابر يُجهز خطة اقتحام القلعة الحمراء

 


السيسي

قناة السويس

الاهلي وبيراميدز

أحمد الفيشاوى

ضريح ابو الاخلاص

السجائر الالكترونية

أسامة ربيع

اليوم السابع بلس

مهاب مميش

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