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احفظي نذورك ووعودك وحدودك... 3 نصائح من البابا تواضروس للراهبات للجدد

السبت، 17 أغسطس 2019 07:25 م
احفظي نذورك ووعودك وحدودك... 3 نصائح من البابا تواضروس للراهبات للجدد قداسة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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قام قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم السبت بزيارة دير الأمير تادرس بحارة الروم بالقاهرة القديمة، حيث صلى القداس الإلهى وتمم طقس رهبنة 24 راهبة جديدة لينضممن إلى مجمع راهبات الدير العامر.

وألقى قداسة البابا كلمة للراهبات الجدد، في حضور مجمع الراهبات قال فيها:

1- احفظى نذور تكريسك وهي:

- الطاعة مفتاح البركة.

- الفقر الاختيارى سندك الحقيقى.

- التبتل القلبى لعريسك المسيح .

 

2 - احفظى وعود إنجيلك وهي:

- فقط عيشوا كما يحق النجيل المسيح.

- المحبة لا تسقط أبدًا.

- ها أنا معكم كل الأيام.

 

3 - احفظي حدود علاقاتك:

- علاقة الخضوع للأم المدبرة.

- علاقة المحبة لأخواتك الراهبات.

- علاقة الالتزام الرهبانى بالآخرين.


تواضروس

نصائح للراهبات

دير الامير تادرس

راهبات جدد

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