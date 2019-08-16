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لو تخنت بعد العيد.. اعرف ازاى تخس بطرق صحية

الجمعة، 16 أغسطس 2019 09:00 م
لو تخنت بعد العيد.. اعرف ازاى تخس بطرق صحية انقاص الوزن-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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بعد الفتة واللحمة وأكلات عيد الأضحى يتعرض الكثيرون لزيادة الوزن وذلك نتيجة الإفراط فى تناول الأكلات الدسمة، فزيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة منها مرض السكر والقلب، لذلك هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لإنقاص الوزن بعد العيد ووفقا لما ذكره موقع nhs فهى:

انقاص الوزن
انقاص الوزن

 

1: ينصح بالابتعاد عن تناول الأكلات الدسمة التى تحتوى على زيوت ومقليات واستبدالها بالخضراوات والفواكه الطازجة.

2:الاهتمام بتناول السوائل الدافئة والأعشاب التى تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

3:ينصح بممارسة التمارين الرياضية اليومية، مع المشى لمدة ساعة بعد تناول الطعام حتى لا تتراكم الدهون وتسبب زيادة الوزن.

4:تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة حتى لا تتعرض لزيادة الوزن والاصابة بالأمراض المختلفة.

5:عدم تناول كميات كبيرة من الطعام فى الوجبات اليومية ولكن قسم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة.

6:الحد من تناول الحلويات والسكريات بكميات قليلة، حيث تحتوى الحلويات على نسبة عالية من الدهون والسكريات التى تعمل على زيادة الوزن.

 

 


انقاص الون

الوزن

الدهون

الجسم

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