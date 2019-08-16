روسيا تدعو كيم وزعماء أوروبيين لاحتفال ذكرى الانتصار فى الحرب العالمية

موسكو /أ ش أ/

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن موسكو وجهت دعوات لكل من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم يونج - أون، ورئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، فى مايو من العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية، اليوم الجمعة، عن يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قوله فى تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الروسية قد أرسلت دعوات لزعماء العالم : "نعم، بالأمس أرسلنا دعوة لبوريس جونسون، وأرسلنا أخرى لكيم يونج - أون فى وقت سابق".

وأشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن فرنسا أكدت اعتزام رئيسها إيمانويل ماكرون المشاركة فى الاحتفالات، فيما وجهت دعوة بالفعل إلى نظيره الأمريكى دونالد ترامب للحضور.