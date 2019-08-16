تعرف على أهم المحطات فى حياة "جاك مسيو" إمبراطور السلاح البلجيكى

كتب: أحمد علوى

بعد رحلة من الهروب ، كشفت السلطات البلجيكية تفاصيل القبض على إمبراطور الأسلحة البلجيكى جاك مسيو والصادر بحقه حكماً بالسجن أربع سنوات. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام بلجيكية، تم اعتقال مسيو فى قرية صغيرة بالبرتغال، على يد أفراد الأمن المحليين وفق مذكرة ضبط صادره بحقه من بروكسل.. فمن هو جاك ميسو إمبراطور السلاح البلجيكى ؟

ـ ولد جاك مسيو عام 1953 ويحمل الجنسية الإيفوارية بخلاف البلجيكية.

ـ تدرج فى تجارة الأسلحة من القاع إلى القمة، وبدأ فى التعامل مع حكومات ودول

ـ تلقبه وسائل إعلام بلجيكية بـ"المارشال" أو "الثعلب"

ـ تربطه جاك مسيو علاقات بالسلطات الإيرانية قبل عقود.





ـ فى الحرب الإيرانية ـ العراقية، كان جاك مسيو وسيطاً فى تصدير أسلحة للنظام الإيرانى.

ـ مطلع التسعينيات تولى تصدير أسلحة متنوعة للحكومة الإيرانية.

ـ علاقات جاك مسيو مع طهران لا تقف عند هذا الحد، حيث صدر أسلحة إيرانية للبوسنة فى تسعينيات القرن الماضى

ـ عمل خلال الـ35 عام الماضيين كتاجر أسلحة بين الأطراف المتنازعة فى اى مكان.

ـ رغم علاقته مع الإيرانيين، ألقت السلطات الإيرانية القبض على جاك مسيو فى 2001 بتهمة التجسس.

ـ صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات و300 ألف يورو غرامه.

ـ فى 2018، صدر بحق جاك مسيو حكم آخر بالسجن 4 سنوات فى بلجيكا.

ـ تمت مصادرة جواز سفره البلجيكى فاستخدم الجواز الذى منحته له حكومة كوت ديفوار للخروج من فرنسا.

ـ مساء الجمعة، أعلنت السلطات البلجيكية اعتقاله فى البرتغال فى عملية تم الإعداد لها جيداً

ـ جرى اعتقال ميسو فى قرية صغيرة بالبرتغال بفضل فاتورة غير مدفوعة لنقل الخيول من فيلته فى فرنسا إلى البرتغال.

ـ من المقرر بحسب وسائل إعلام بلجيكية أن تتم محاكمة جاك مسيو أمام القضاء البرتغالى.

ـ تدرس السلطات البلجيكية تقديم طلب للبرتغال ليقضى عقوبته داخل البلاد.

ـ يمتلك ميسو مزرعة فى تاراسكون بفرنسا، واسطبلات من الخيول وعقارات فارهة فى فرنسا