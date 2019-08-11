صور.. كورنيش النيل ببنها متنفس الأهالى للاحتفال بوقفة عيد الأضحى بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

وسط فرحة عارمة، شهد كورنيش مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ازدحام من قبل الشباب والمواطنين الذين خرجوا للاحتفال بوقفة عيد الأضحى.

وحرص الأهالى على اصطحاب أطفالهم للهو واللعب وشراء الألعاب والمأكولات بأسعار تتناسب معهم، ورفعت محافظة القليوبية بكافة أجهزتها ومديرياتها، حالة الطوارئ والاستنفار القصوى استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأصدر الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية تعليماته بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وخاصة محلات بيع الأسماك واللحوم بأنواعها وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وزيادة الطلب على شراء اللحوم والأسماك.

وشدد المحافظ على التأكد من سلامة وجودة اللحوم والأسماك المعروضة بالأسواق وتكثيف حملات ضبط الأسعار بالأسواق وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين وتشديد وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق والحد من أزمة المواد البترولية وظاهرة تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة فى حالة حدوث أى شكاوى أو بلاغات.

كما أعطى المحافظ تعليماته لمديرة الطب البيطرى بفتح المجازر مجانا أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان، مشيرا إلى أن توفير خدمة ذبح الأضاحى مجانا بالمجازر الحكومية، يأتى للحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة مشددا على ضرورة الالتزام بالذبح الصحيح.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطرى، ومباحث التموين، والجهات ذات الصِلة، لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، لضمان توفير لحوم خالية من اَى مسببات مرضية قبل وأثناء احتفالات عيد الأضحى.

وأعطى محافظ القليوبية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة ضمان عدم انقطاع المياه والكهرباء ورفع المخلفات يوميا، وتزويد المجازر بعدد كاف من العمال، وتطهير أحواض الترسيب وصيانة الصرف الصحى بالمجازر.

كما أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء لإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، وجرى تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المديرية وضعت خطيب أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.

وأكد " أبو السعود " أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن سيحاول إلقاء خطبة العيد بالقوة أو من لا يحمل تصريح من وزارة الأوقاف، وسيتم إحالة الإمام الذى سيسمح بذلك للشئون القانونية.

من جانبها قالت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، فى بيان لصحة القليوبية، الجمعة، أنه جرى تشكيل غرفة للعمليات الوقائية بالمديرية لمتابعة الموقف الوقائى بالمديرية، واتخاذ اللازم حيال ما يطرأ على الموقف الصحى على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية برفع درجة الإستنفار لمديرية الصحة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك واستعداد تام لجميع الإدارات الوقائية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نبيلة عزت مدير إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، أنه جرى توافر الطعوم والأمصال، حيث تم تحديد الرصيد الاستراتيجى لكافة الطعوم والأمصال لتحريكه وإمداده فى حالة حدوث أى طارىء وعند الطلب.

وأضاف سامى رجب مراقب عام الأغذية، أنه جرى تنفيذ خطة شاملة فى مجال مراقبة الأغذية وشن حملات مكثفة لضبط سوق ومنافذ تداول المواد الغذائية ومتابعة المجازر والمذابح ومراقبتها وتكثيف المرور على المحلات والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة قبل وأثناء أيام العيد.

وأوضحت الدكتورة آمال جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة، أنه قد جرى وضع خطة المرور على الحدائق العامة والمتنزهات للتأكد من النظافة العامة وكذلك تكثيف أعمال مقاومة الحشرات فى أماكن التجمعات بالإضافة إلى أعمال المتابعة المرورية مستمرة لحين الإنتهاء من إحتفالات العيد.

وأشار الدكتور عصام مدير إدارة صحة البيئة، إلى تكثيف جمع عينات مياه الشرب على مستوى المحافظة وخاصة اماكن تجمع المواطنين فى الأماكن العامة (الحدائق والمتنزهات) والمساجد وذلك يوميا قبل أيام عيد الأضحى واستكمال خطة العمل أثناء العيد لضمان صحة أفضل للمواطنين والحد من انتشار الأمراض.

وأفادت الدكتورة نجلاء مهدى مدير الرعاية الأساسية، عن متابعة العيادات فى المراكز الطبية والوحدات الصحية للتصدى لأى حدث طاريء قد يعكر الصفو أيام العيد، بحيث تكون الخدمة الطبية موصولة دون انقطاع فى عيادات طب الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة مايسة رشاد مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أنه تم توريد الألبان للمرحلتين الأولى والثانية بصفة دورية والرصيد كاف أثناء إجازة العيد ويتم متابعة المنافذ بصفة يومية.

وأشارت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات،إلى جاهزية مستشفيات الحميات لأى طارئ وخاصة حالات الإجهاد الحرارى لتزامن العيد مع هذه الموجة الحارة، بالإضافة إلى أعمال الترصد والتقصى الوبائى للأمراض التى يحتمل انتشارها مثل النزلات المعوية والتسمم الغذائي.