10 أماكن يمكنك الاستمتاع بها فى العيد بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يفكر الأهالى فى كيفية قضاء إجازة ممتعة للتخلص من ملل الروتين اليومى، وضغوط الحياة والعمل، ولأن لكل محافظة أماكن ترفيهية تمتاز بها عن غيرها، نقدم لك عبر سطور " اليوم السابع " المقبلة أهم 10 أماكن تستطيع التنزه بها فى العيد.

حديقة جزيرة الورد

تعتبر حديقة جزيرة الورد أكبر وأشهر حديقة بمحافظة الدقهلية، وذلك لوقوعها فى موقع مميز تحيط بها مياه النيل من 3 اتجاهات، واتساعها على مساحة تصل إلى 30 فدانا تنتشر بها المساحات الخضراء والأشجار والزهور المختلفة بأنواعها بالإضافة إلى الأراجيح وألعاب الأطفال، وملاعب التنس وكرة السلة والكرة الطائرة، والكافتيريات والصالات المغطاة.

شارع المشاية السفلية بالمنصورة

شارع المشاية المطل على نهر النيل بمدينة المنصورة هو أرخص مكان للنزهة، فهو لا يحتاج إلى تذكرة مرور، لن تتكلف سوى ثمن اللب والترمس والحمص الذى ستصادفه كثيرا على طول المشاية مع الباعة الجائلين، أثناء سيرك للاستمتاع بمنظر انعكاس أضواء المحلات وقاعات الأفراح على صفحة المياه، والأضواء الملونة المعلقة على كوبرى طلخا الرابط بين مدينتى طلخا والمنصورة.

سوق الخواجات والسكة الجديدة بوسط البلد

يقع سوق الخواجات بوسط مدينة المنصورة، وهو واحد من أقدم وأرخص الأسواق بمحافظة الدقهلية، وسمى بهذا الاسم لاحتوائه على خلية من المحلات الصغيرة المنتشرة فى حوارى وأزقة ضيقة متفرعة كانت ملكا لأجانب من الجاليات اليونانية واللبنانية وبعض الجنسيات الأخرى، ويتميز بأنه سوق شبه متكامل يضم معظم السلع والاحتياجات الأساسية للمنزل، بدءا من الملابس والطرح والإكسسوارات، والعطور والمفروشات والأقمشة وحتى الشنط والأحذية.

ويعتبر شارع السكة الجديدة بوسط المنصورة من أهم وأشهر أسواق الذهب والملابس والشنط والأحذية أيضا، ويمتد لمسافة طويلة بدءا من شارع بورسعيد وحتى ميدان محطة القطار، وتتفرع منه العديد من الشوارع الجانبية التى تضم الكثير من المحلات.

حديقة الحوار

توجد حديقة الحوار بالمشاية السفلية بالمنصورة، وتضم نادى إجتماعى فى صالة كبيرة مغطاة، ونادى رياضى مكشوف، وحمام سباحة، ومساحة مخصصة للعب الأطفال تضم الألعاب والأراجيح.

حديقة صباح الخير

تطل حديقة " صباح الخير " على النيل أيضا بالقرب من ديوان محافظة الدقهلية، وتحتاج لدفع تكلفة تذكرة رمزية، للاستمتاع بالمساحة الخضراء وألعاب الطفل.

حديقة الأندلس بحى شرق المنصورة

تقع "حديقة الأندلس" بشارع الجيش بحى شرق المنصورة، وهى مخصصة للعائلات والأطفال، ويمكنك الدخول بعد دفع تذكرة قيمتها 10 جنيهات ليستمتع الأطفال بالألعاب والأهالى بالمساحة الخضراء ومشروبات الكافتيريا الصغيرة الموجودة بها.

حدائق شارع قناة السويس

يتميز شارع قناة السويس بوجود جزر واسعة فى منتصف الشارع تم استغلالها لزراعتها بالنجيلة الخضراء، وهى متنفس الغلابة حيث يفدون إليها لقضاء أوقات ممتعة مع أطفالهم وتناول وجبات شعبية رخيصة من محلات الكشرى المصرى والفول والطعمية المنتشرة حولها.

التسوق بحى الجامعة

تقصد الطبقة المتوسطة حى الجامعة للتسوق والتنزه بمول شهير بالمنطقة وبعض محلات الملابس والمطاعم ومقالى التسالى ومحلات الحلويات السورية المنتشرة على طول الطريق.

زيارة السينمات

بالتأكيد زيارة السينما فى العيد واحد من أهم طقوس العيد لدى الدقهلاوية لمشاهدة أفلام موسم العيد الجديدة، إذ يوجد بمدينة المنصورة دارى سينما تقع إحداهما بحى الجامعة والأخرى بشارع المشاية السفلية.

مصيف جمصة

تتوجه أعداد كبيرة كل عام من مواطنى محافظة الدقهلية لمصيف جمصة لقضاء يوم أو أكثر من أيام العيد والتمتع بالبحر والهواء المشبع باليود والمأكولات البحرية والتسوق والملاهى والمسرح والسيرك القومى والروسى بالمدينة.