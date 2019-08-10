منطقة "ميزانية ميت فارس" أزمة مرورية مزمنة بالدقهلية

الدقهلية – فريق المحافظات

تعد منطقة ميزانية ميت فارس على طريق بنى عبيد المنصورة، واحدة من اكبر المشاكل المزمنة والتى تحولت مع مرور الوقت وتأخر إجراءات الحل إلى تحويله إلى واحدة من الحالات المستعصية والتى يصعب حلها على جميع المحافظين الذين مروا على محافظة الدقهلية.

حيث ازدادت المشكلة تعقيد فى أعقاب ثورة يناير بعد أن استغل بعض الأهالى الوضع الأمنى فى البلد ذات الوقت وقاموا بوضع اليد على بعض الأراضى الموجودة بجانب الطريق، والتى كانت ممكن أن تكون واحدة من الحلول الهامة لهذة المنطقة، وأشار الاهالى إلى أن طريق ميزانية ميت فارس من أكثر الطرق ازدحاما وتعرضا للتكدس المرورى بمحافظة الدقهلية، وخاصة بمركز بنى عبيد، ويزاد هذا الزحام مع دخول شهر رمضان حيث أن هذا التقاطع يصل بين ثلاث طرق أولها طريق (ميت فارس- دكرنس)، وطريق (ميت فارس- بنى عبيد)، وطريق (ميت فارس- طناح- المنصورة).

وأوضح سامح رمضان احد أهالى المنطقة أن تقاطع ميزانية ميت فارس يتميز بأهميته الإقليمية على مستوى المحافظة، لربطه بين ثلاثة مراكز داخلها "المنصورة ودكرنس وبنى عبيد".

الميزانية تربط ربط بين محافظة الدقهلية ودمياط مرورا بدكرنس وشربين، ويربط بين محافظة الدقهلية والشرقية مرورا ببنى عبيد والدوار، وأخيرا يربط بين محافظة الدقهلية والإسماعيلية مرورا بالمحمودية والشركة الإنجليزية.

وأضاف طارق عبد العزيز أن الوضع على ميزانية ميت فارس يزداد سوءا يوما بعد يوم حتى تحولت المشكلة لأزمة تفاقمت فى الفترة الأخيرة، مما أدى إلى وجود الكثير من النتائج الكارثية على الطريق، كوقوع الحوادث والاشتباكات بين السائقين وتعطيل مصالح المواطنين، وتأخير وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ المدنى للقيام بمهامهم وغيرها من المشاكل، التى يعانى منها المواطن وأهمها حدوث تعطيل لمصالح المواطنين عموما، وبالأخص فئة الطلاب والموظفين وصار الازدحام يستمر لساعات طويلة بشكل يومى، مما أثر سلبا على الجميع وسط تجاهل المسئولين.

وطالب أهالى بنى عبيد والقرى التابعة لها رئيس الوزراء بسرعة التدخل، والعمل على حل هذه المشكلة التى عانى منها المواطنون، ومازلوا يعانون منها حتى الآن.

وأوضح مصدر مسئول أن تم اقتراح بعمل بعض التعديلات وحل المشكلة منذ 7 سنوات، وتم حساب التكلفة وقتها بثلاثة مليون جنيه، ولم تتم العمل به وتوقف المشروع، وأصبح الان تكلفة المشروع لحل المشكلة يفوق 300 مليون جنيه.

ومن جانبه اكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية أنه طلب بعرض اقتراحات لحل أزمة الازدحام المرورى على "ميزانية ميت فارس" مركز بنى عبيد، ووضع الحلول اللازمة لإنهاء أزمتها حيث أنها تخدم 4 طرق رئيسية.

وأكد شاروبيم أنه قام بعمل معاينة للمنطقة على الطبيعة وشاهد حالة الاختناق التى تعانى منها فى حالة مرور آى شاحنة عليها لضيقها.

وقال لابد من الجلوس ودراسة جميع الاقتراحات لوضع الحل المناسب، مشيرًا إلى أن الحل النهائى سيكون مع المرحلة الثانية لازدواج طريق المنصورة - ميت فارس.