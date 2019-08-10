مدينة الملك عبدالله الطبية تستقبل امراة إندونيسية تعرضت لأزمة قلبية أثناء الحج

استقبلت ​مدينة الملك عبدالله الطبية امرأة إندونيسية أصيبت بأزمة قليبة أثناء أداء المناسك وتم إنقاذها عبر فريق "الإخلاء الطبي الجوي" وتم نقلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الصحة السعودية .

وذكر الموقع أن الحالة تعرضت لأزمة قلبية خلال أدائها نسك الحج وتم نقلها من خلال المهبط الجوي المجهز لدى المدينة الطبية. وتمت عملية نقل الحالة عبر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع. وتسعى "الصحة" بالمملكة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.​