محافظة الإسكندرية تحذر من النزول شاطئ النخيل لخطورته

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية بيان اليوم تحذر فيه المواطنين من النزول بشاطئ النخيل نظرا لكونه من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند ارتفاع الأمواج. وتهيب المواطنين بعدم النزول نهائيا.

و أشار البيان إلى أن ذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم و على خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق. وتنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.