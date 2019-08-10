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فيديو.. سيول وأمطار رعدية ورياح شديدة على مكة والمشاعر المقدسة

السبت، 10 أغسطس 2019 03:29 م
فيديو.. سيول وأمطار رعدية ورياح شديدة على مكة والمشاعر المقدسة الأمطار فى الأراضى المقدسة
كتب محمد تهامى زكى

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تعرضت الأراضى المقدسة ومنطقة جبل عرفات فى المملكة العربية السعودية، لموجة أمطار وسيول شديدة مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط كثيف لحبات البرد.

 

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عبر موقعها الرسمى، من احتمالية تأثر منطقة مكة المُكرمة والمشاعر المقدسة خلال ساعات ظهر وعصر يوم عرفة بسحب ركامية رعدية تعمل على تساقط الأمطار، تترافق بنشاط للرياح الهابطة.

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من جانبه، أبدى الدفاع المدنى استعداده لمواجهة اى تطورات فى حالة الطقس، خاصة مع إعلان الأرصاد السعودية عن توقع باشتداد الحالة الجوية خلال الساعات القادمة.


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