فيديو.. سيول وأمطار رعدية ورياح شديدة على مكة والمشاعر المقدسة

تعرضت الأراضى المقدسة ومنطقة جبل عرفات فى المملكة العربية السعودية، لموجة أمطار وسيول شديدة مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط كثيف لحبات البرد.
عرفة الآن #نحميها #نرصد_ونحمي #حج_1440 #عرفات_الآن pic.twitter.com/1jJJGJJDfd— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) August 10, 2019
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، عبر موقعها الرسمى، من احتمالية تأثر منطقة مكة المُكرمة والمشاعر المقدسة خلال ساعات ظهر وعصر يوم عرفة بسحب ركامية رعدية تعمل على تساقط الأمطار، تترافق بنشاط للرياح الهابطة.
من جانبه، أبدى الدفاع المدنى استعداده لمواجهة اى تطورات فى حالة الطقس، خاصة مع إعلان الأرصاد السعودية عن توقع باشتداد الحالة الجوية خلال الساعات القادمة.
#عاجل / #عرفات_الان— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 10, 2019
أمطار الخير تتساقط الان على حجاج بيت الله الحرام في صعيد #عرفات
اللهم كما امطرت علينا بالغيث امطر على قلوبنا إجابة الدعوات🌧♥️.
المصدر: @al_f46 #يوم_عرفه_2019 #دعواتك_و_امنياتك_بيوم_عرفه pic.twitter.com/R1WS1GmcMm
أمطار الخير في #عرفات_الان— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 10, 2019
المصدر: @nazeeh_alhaizan
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#عرفات_الان— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 10, 2019
فيديو متداول
شاركونا الصور والفيديوهات من قلب الحدث عبر خاصية #أنت_الراصد من خلال تطبيق #طقس_العربhttps://t.co/sx1UdUm6Vz pic.twitter.com/RFiVomx5vz
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