غادة أول ضابطة فلسطينية تتخرج فى الأكاديمية العسكرية الملكية فى لندن

وكالات

تخرجت الضابطة الفلسطينية غاده طميزة في الأكاديمية العسكرية الملكية بلندن "ساند هيرست"، امس الجمعة، لتصبح أول فتاة فلسطينية تتخرج في هذه الكلية العريقة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد غسان نمر، إن "هذا الإنجاز الفلسطيني يضاف إلى إنجازات المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ويؤكد مدى الحرفية والمهنية التي حققها ضباط المؤسسة ما جعلهم قادرين على خوض غمار مثل هذه الكليات العسكرية العريقة بنجاح، خاصة وأننا نعلم أن دخولها يمر عبر عديد من الامتحانات والتمرينات ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتواصل التدريب والاعتماد الفعلي على الكفاءات الفلسطينية التي باتت تتميز في كافة المجالات".

وتلقت طميزة عدة تدريبات منها "الاقتحام، وعلوم الرماية الحديثة، وعلوم المراقبة والاستطلاع، وإدارة الأزمات، والعمل تحت الجهد المكثف" وغيرها من التدريبات والمحاضرات العسكرية.

وتعتبر كلية "سانت هيرست"، إحدى أعرق الكليات العسكرية في العالم، ما يدل على أن دخول الضباط والضابطات الفلسطينيين لمثل هذه الكلية وتخرجهم فيها هو إنجاز فلسطيني يضاف إلى عدد من الإنجازات التي تأتي في سياق التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومكتب فريق الدعم البريطاني لدى فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.