صور.. 10 أماكن يمكنك الاستمتاع بها فى العيد بمطروح.. تعرف عليها

مطروح – فريق المحافظات

تضم محافظة مطروح العديد من المقاصد والمزارات السياحية والترفيهية المختلفة، التي يقبل عليها المصطافون والسياح، خاصة خلال موسم الصيف السياحي، ويمكنك قضاء وقت ممتع بها خلال العيد، حيث تنتشر العديد من الشواطئ بمميزاتها ومقوماتها المختلفة، إلى جانب العديد المزارات والمتنزهات الأخرى، تعرف على بعضها من خلال هذا التقرير.

1- شاطئ وهضبة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، خاصة مشاهدة غروب الشمس وكأنها تغرق في البحر، وأنت تنظر إليها من على هضبة عجيبة، ويحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في هذا المكان المميز.

2- شاطئ روميل ويناسب الأسر التي لديها أطفال أو أفراد لا يجيدون السباحة، حيث أن مياهه ليست عميقة، ويتميز بإطلالة رائعة على مدينة مرسى مطروح، لوقوعه على شبه جزية مواجهه للمدينة.

3- شاطئ وحمام كليوباترا التاريخي، أصبح مزار ليلي ونهاري، ويقع شمال غربى مدينة مرسى مطروح، ويتمتع بمقومات طبيعية خاصة، ويقصده المصريين والسياح العرب والأجانب، وهو عبارة عن صخرة ضخمة تمر فيها مياه البحر من خلال أنفاق منحوتة طبيعياً، وبه فتحات تسمح بدخول أشعة الشمس وكانت تستخدمه كليوباترا للاستحمام، وشهد هذا العام أعمال تطوير وتجميل بشكل حضاري وإنشاء جسر زجاجي يصل إلى حمام كليوباترا المحاط بمياه البحر.

4- ولهواة الآثار الحربية، يمكنهم زيارة متحف روميل، والذي يضم مقتنيات من الحرب العالمية الثانية للقائد الألماني إرفين روميل، سعر تذكرة الزيارة 40 جنيها للسائح الأجنبي و20 جنيها و10 جنيهات للزائر المصري و5 جنيهات للطالب المصري.

5- ويمكن لهواء التاريخ والآثار المصرية التي تمثل مختلف العصور، زيارة متحف آثار مطروح بجوار مكتبة مصر العامة، ويضم أكثر من 1000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، تذكرة الزيارة 80 جنيها للسائح الأجنبي و40 جنيها و20 جنيهات للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري.

6- الخروج فى رحلات بحرية على متن لنشات كبيرة ويخوت لمشاهدة معالم المدينة من داخل البحر وممارسة القفز والسباحة بعيدا عن الشاطئ، وتتكلف من 40 جنيه إلى 70 جنيه للفرد و في حال استئجار اليخت لرحلة خاصة لمدة ساعة تتراوح التكلفة من 500 جنيه إلى 700 جنيه.

7- زيارة القرية البدوية، وقضاء وقت ممتع بعيدا عن الزحام وضغوط الحياة والاستمتاع بالأجواء التراثية البدوية، وهي مكان يجمع مفردات الحياة التراثية والتقليدية لبدو مطروح، مثل الأدوات التي تستخدم في الحياة اليومية والملابس والخيام وحديقة حيوانات صحراوية مصغرة، وغيرها من المفردات، وكلفة دخول القرية رمزية تتراوح بين 5 و10 جنيهات، وتضم القرية مطعم بدوي وكافيتريا وجلسات بدوية.

8- كهف الملح داخل القرية البدوية بمطروح، أصبح مقصد سياحي وعلاجي ويعد أكبر كهف صناعي أنشي في باطن الأرض بمعرفة خبراء أجانب واستخدم فيه 20 طن ملح صخري.. يطرد الطاقة السلبية من الجسم ويساعد ويساعد على الاسترخاء و علاج الأمراض الصدرية، مدة الجلسة داخل الكهف 45 دقيقة، بتكلفة 125 جنيه.

9- وخلال المساء تتعدد المزارات وأماكن الترفيه، مثل السينما والسير والملاهي وركوب الدراجات والجلوس على المقاهي والكافيتريات أو على سور الكورنيش، والتمشية على طول الكورنيش أو المشايات المحاذية للبحر أسفل الكورنيش وعلى الألسنة الصناعية داخل البحر.

10- ولهواء التبضع يقصدون سوق ليبيا، وهو يضم عدد كبير من محلات الملابس والخردوات ومنتجات البيئة والأعشاب وغيرها، وكذلك شارع الإسكندرية التجاري الشهير، في وسط مدينة مرسى مطروح، وشارع علم الروم الذي تنتشر فيه مقالي ومحمصات اللب الشهيرة، والتي يقف أمامها الزبائن في طوابير طويلة للشراء.