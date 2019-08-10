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صور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

السبت، 10 أغسطس 2019 05:35 م
صور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية
القليوبية – فريق المحافظات

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أجرى طلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، جولة للمرور على ساحات صلاة العيد بنطاق الوحدة المحلية بعرب العليقات، وتشمل "ساحة عرب العليقات القبلية، عرب الصالحة، مساكن ورش أبو زعبل، وتم رفع الإشغالات والتركمات الموجودة بيها حتى تسهل الصلاة على المواطنين والاحتفال بعيد الأضحى.

 

وكانت مديرية الأوقاف بالقليوبية أعلنت عن تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء لإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد.

 

وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.

 

وأكد "أبو السعود"، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن سيحاول إلقاء خطبة العيد بالقوة أو من لا يحمل تصريح من وزارة الأوقاف، وستتم إحالة الإمام الذى سيسمح بذلك للشئون القانونية.

 

تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية (1)
تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية 

 

تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية (2)
تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية (

 

تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية (3)
تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية

 

تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية (4)
تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى بالقليوبية 

 


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