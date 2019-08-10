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صور.. بشرى سارة لأهالى الوحدة المحلية بـ"إسطنها" فى المنوفية

السبت، 10 أغسطس 2019 12:00 ص
صور.. بشرى سارة لأهالى الوحدة المحلية بـ"إسطنها" فى المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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حالة من السعادة والسرور خيمت على أهالى قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم خبر موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 120 مترا أملاك دولة وبالتحديد القطعة رقم 53 بحوض نورالدين رقم 22 أمام إسطنها لبناء نقطة إسعاف عليها بالجهود الذاتية من قبل أهالى القرية.

ويقول علاء الدين زكريا شلبى مدير إدارة المجالس بمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إنه تقدم للمهندس سعيد أبو السعود رئيس الوحدة المحلية بإسطنها من أجل الحصول على موافقة على بناء نقطة إسعاف على مساحة 120 أملاك دولة إسطنها وبالتحديد القطعة رقم 53 بحوض نورالدين رقم 22، وتم موافقة مجلس تنفيذ الوحدة المحلية بإسطنها فى يوم 28 يناير 2018، ولم يمر سوى أشهر وتم الحصول على موافقة مجلس تنفيذ مجلس مدينة الباجور فى يوم 28 نوفمبر 2018 برئاسة المحاسب محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور.

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ويشير المهندس صفوت معوض نائب رئيس مدينة الباجور لشئون القرى، أنه عقب الانتهاء من الموافقة على تخصيص قطعة الأرض الواردة قبل سابق تم تقديم الورق إلى إدارة المجالس بالديوان العام لمحافظة المنوفية، وتم الموافقة عليه فى 4 فبراير 2019 الماضى من قبل مجلس تنفيذ المحافظة، وتم إرسال الأوراق كاملة إلى مجلس الوزارة وتم الموافقة اليوم.

ويشير عادل عبد الودود من أهالى قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن خبر موافقة رئاسة مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 120 مترا أملاك دولة لبناء نقطة إسعاف عليها بالجهود الذاتية من قبل أهالى القرية، يعد من أهم الأخبار فى تاريخ القرية بأكملها لأنها ستخدم ما يقرب 80 ألف نسمة من قرى مركز الباجور إلى جانب قرى قويسنا وقرى من محافظة القليوبية وهى قرى منشأة مسجد الخضرة، ميت الوسطى، أبششيش، تلبت أبشيش، كفر زين الدين، إم خنان، كفر زين الدين، عزبة أبو باشا أحدى القرى التابعة لمركز القناطر الخيرية، قبالة.

ويضيف عبد الودود تقدمنا منذ عاما على التقريب لتخصيص تلك الأرض التابعة لاملاك الدولة لبناء نقطة إسعاف للوحدة المحلية لأن أقرب نقطة إسعاف تبعد عن القرية نحو 20 كيلو على التقريب، مؤكدا أننا سوف يتم تشكيل لجنة على الفور من اليوم من حكماء القرية وذلك من أجل استخراج تراخيص البناء حتى يتم إنشاء وحدة الاسعاف فى أسرع وقت ممكن لخدمة أهالى قرية إسطنها والقرى المجاورة.

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ويشير أنه سيتم البناء بالجهود الذاتية من قبل أهالى القرية ومشاركة باقى القرى التى سوف تخدمها نقطة الاسعاف والتى سوف تساعدنا كثيرا فى الذهاب إلى المستشفيات وعدم الانتظار لوقت طويل.

ومن جانبه أكد المحاسب محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه سيتم إنهاء كافة التراخيص لسرعة بناء نقطة إسعاف، عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص تلك المساحة لبناء نقطة إسعاف تخدم القرية والقرى المجاورة بالجهود الذاتية من قبل أهالى القرية.

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وأضاف رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، أنه فى انتظار استلام الخطاب رسميا لسرعة تشكيل لجنة برئاستة والمهندس صفوت معوض نائب رئيس المدينة لشئون القرى، والمهندس سعيد أبو السعود رئيس الوحدة المحلية بإسطنها، لإنهاء كافة التراخيص لسرعة بناء نقطة الاسعاف.

وأشار إلى أنه فى خدمة الوطن الغالى مصر، مؤكدا أن مصر تغيرت كثيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى كافة المجالات والاهتمام بالقرية التى كانت تشهد إهمالا كبيرا فى السنوات السابقة قبل تولية المسئولية.

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا باعتبار عدد من المشروعات من أعمال المنفعة العامة.

وتضمنت هذه المشروعات مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية القلج، بالقليوبية والواقعة فى أرقام 275 من 186من 125 من 122من 5 كدستر بحوض الدارة القبلى نمرة 13 بمسطح 625 متر مربع، مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بأبو الغيط بالقناطر الخيرية بالقليوبية والواقعة بالقطعة رقم 13 بحوض شكر الله نمرة 23 بمسطح 596.92 متر مربع، مشروع إقامة مسطاح لجسر طريق رافد أبو الروس / مطوبس/ بكفر الشيخ بمساحة فدانين و16 قيراط و18 سهما.

والموافقة على تخصيص قطعة على 120 أملاك دولة لبناء نقطة إسعاف عليها بمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

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المنوفيه

محافظه المنوفيه

مركز الباجور

نقطة اسعاف

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