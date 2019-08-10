زيادة طاقة المحطة اليابانية لحل مشكلة ضعف المياه بالإبراهيمية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت شركة مياه الشرب بالشرقية، بإشراف اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس الإدارة ، تشغيل الوحدة 2 بالمحطة المغذية لمركز الإبراهيمية، المعروفة باسم المحطة اليابانية، لحل مشكلة ضعف ضخ المياه بالمركز وزيادة من الطاقة الإنتاجية للمياه التى يتم ضخها لجميع للقرى والمركز.

فى سياق متصل، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صبحى الهادى رئيس مركز الابراهيمية بالمرور على المحطة اليابانية يرافقه المهندس فتحى فوزى رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالابراهيمية والمهندس أحمد سامى مدير المحطة اليابانية لتفقد العمل و التأكد من انتظام ضخ المياه ووصولها للمنازل بإنتظام .